Услуги
Редакционно-издательский центр журнала «Речной транспорт (XXI век)» предоставляет весь спектр дизайнерских, издательских и полиграфических услуг в режиме полного/частичного цикла.
Перечень услуг,
примеры заказов.
Отличительные особенности нашей деятельности:
- индивидуальный подход;
- высокое качество;
- доступные цены.
Мы подготовим
(напишем, отредактируем, откорректируем, проиллюстрируем, произведем фотосъемку на заказ, изысканно оформим, сверстаем)
и напечатаем для Вас
(книгу, брошюру, журнал, газету, буклет, листовку, календарь, презентацию, постер,
а также широкий ассортимент представительской, сувенирной и рекламной продукции).
Мы разработаем фирменный стиль Вашей компании
(логотип, символику, бланки, визитки, календари, ежедневники, пакеты, ручки ...)
Мы отрисуем в растровом и векторном формате логотип, диаграмму, график, схему, 2-D и 3-D макет, чертеж.
Прозведем сканирование слайдов и фото, ретушь, создадим коллаж.
Подготовим презентацию (в Power Point, Flash и др.)
Создадим интернет-сайт Вашей компании.
Разработаем медиа-план и/или проведем рекламную кампанию в Интернете.
Примеры выполненных нами заказов по дизайну, верстке, изданию книг, брошюр и журналов:
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Книга "Русловые процессы и водные пути на реках бассейна Северной Двины"
Характеристики:
- формат - А-4 обрезной;
- объем 492 стр;
- цветность 1+1, полноцветный 4+4 блок с фото;
- бумага мелованная.
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Книга "Внутренний водный транспорт"
Характеристики:
- формат - А-4 обрезной;
- объем 220 стр;
- полноцвет 4+4;
- бумага мелованная;
- выборочный УФ-лак на обложке.
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Книга "Волго-Донской судоходный канал"
Характеристики:
- формат - А-4 обрезной;
- объем 400 стр;
- полноцвет 4+4;
- бумага мелованная.
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Книга "Реки и каналы России"
Характеристики:
- формат - А-4 обрезной;
- объем 236 стр;
- полноцвет 4+4;
- бумага мелованная.
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Брошюра "Как в условиях ограниченных ресурсов сохранить отечественный флот"
Характеристики:
- формат - А-4 обрезной;
- объем 32 стр;
- полноцвет 4+4;
- бумага мелованная.
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Брошюра "Опыт строительства судов с использованием
элементов эксплуатировавшегося флота"
Характеристики:
- формат - А-4 обрезной;
- объем 24 стр;
- полноцвет 4+4;
- бумага мелованная.
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Книга "Основы эксплуатации прогулочного судна"
Характеристики:
- формат - А-5 обрезной;
- объем 431 стр;
- обложка - полноцвет 4+0;
- внутренние полосы - цветность 1+1;
- бумага газетная.
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Книга "От Навигацкой школы Петра Великого до Московской государственной академии водного транспорта"
Характеристики:
- формат - А-4 обрезной;
- объем 104 стр;
- полноцвет 4+4;
- бумага мелованная.
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Брошюра " Московская государственная академия водного транспорта"
Характеристики:
- формат - А-5 обрезной;
- объем 48 стр;
- полноцвет 4+4;
- бумага мелованная.
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Журнал "Прогулочный флот"
Характеристики:
- формат - А-4 обрезной;
- объем 64 стр;
- полноцвет 4+4;
- бумага мелованная.
Пример комплексного заказа:
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- разработка сайта;
- создание flash-презентаций;
- отрисовка 2D-макетов объектов;
- фотосъемка объектов;
- разработка фирменного стиля, логотипа;
- изготовление визиток.
Ознакомиться с описанным примером можно по адресу: