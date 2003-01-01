Редакционно-издательский центр журнала «Речной транспорт (XXI век)» предоставляет весь спектр дизайнерских, издательских и полиграфических услуг в режиме полного/частичного цикла.

Перечень услуг,

примеры заказов.

Отличительные особенности нашей деятельности: - индивидуальный подход; - высокое качество; - доступные цены.

Мы подготовим



(напишем, отредактируем, откорректируем, проиллюстрируем, произведем фотосъемку на заказ, изысканно оформим, сверстаем)

и напечатаем для Вас



(книгу, брошюру, журнал, газету, буклет, листовку, календарь, презентацию, постер,

а также широкий ассортимент представительской, сувенирной и рекламной продукции).

Мы разработаем фирменный стиль Вашей компании

(логотип, символику, бланки, визитки, календари, ежедневники, пакеты, ручки ...)

Мы отрисуем в растровом и векторном формате логотип, диаграмму, график, схему, 2-D и 3-D макет, чертеж.

Прозведем сканирование слайдов и фото, ретушь, создадим коллаж.

Подготовим презентацию (в Power Point, Flash и др.)

Создадим интернет-сайт Вашей компании.

Разработаем медиа-план и/или проведем рекламную кампанию в Интернете.

Примеры выполненных нами заказов по дизайну, верстке, изданию книг, брошюр и журналов:

Книга "Русловые процессы и водные пути на реках бассейна Северной Двины" Характеристики: - формат - А-4 обрезной; - объем 492 стр; - цветность 1+1, полноцветный 4+4 блок с фото; - бумага мелованная.

Книга "Внутренний водный транспорт" Характеристики: - формат - А-4 обрезной; - объем 220 стр; - полноцвет 4+4; - бумага мелованная; - выборочный УФ-лак на обложке.

Книга "Волго-Донской судоходный канал" Характеристики: - формат - А-4 обрезной; - объем 400 стр; - полноцвет 4+4; - бумага мелованная.

Книга "Реки и каналы России" Характеристики: - формат - А-4 обрезной; - объем 236 стр; - полноцвет 4+4; - бумага мелованная.

Брошюра "Как в условиях ограниченных ресурсов сохранить отечественный флот" Характеристики: - формат - А-4 обрезной; - объем 32 стр; - полноцвет 4+4; - бумага мелованная.

Брошюра "Опыт строительства судов с использованием элементов эксплуатировавшегося флота" Характеристики: - формат - А-4 обрезной; - объем 24 стр; - полноцвет 4+4; - бумага мелованная.

Книга "Основы эксплуатации прогулочного судна" Характеристики: - формат - А-5 обрезной; - объем 431 стр; - обложка - полноцвет 4+0; - внутренние полосы - цветность 1+1; - бумага газетная.

Книга "От Навигацкой школы Петра Великого до Московской государственной академии водного транспорта" Характеристики: - формат - А-4 обрезной; - объем 104 стр; - полноцвет 4+4; - бумага мелованная.

Брошюра " Московская государственная академия водного транспорта" Характеристики: - формат - А-5 обрезной; - объем 48 стр; - полноцвет 4+4; - бумага мелованная.

Журнал "Прогулочный флот" Характеристики: - формат - А-4 обрезной; - объем 64 стр; - полноцвет 4+4; - бумага мелованная.

Пример комплексного заказа:

