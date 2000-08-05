Научные работы/Science works

Международный журнал речников «Речной транспорт (XXI век)» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата, ученой степени доктора наук.

Научные публикации,

статьи, аннотации,

авторы.

Научные статьи, опубликованные в 2012 году

Научные статьи, опубликованные в 2011 году



Научные статьи, опубликованные в 2010 году



Научные статьи, опубликованные в 2009 году



С 2008 года журнал включен в базу данных Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Основная цель журнала: публикация значимых научных результатов фундаментальных и прикладных исследований, разработок, выполненных в научных организациях, учебных заведениях, на предприятиях водного транспорта по широкому спектру теоретических и прикладных проблем отрасли.

Основные группы специальностей (в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников):

– 05.22.00. Транспорт в разделах: Эксплуатация водного транспорта, судовождение; Водные пути сообщения и гидрография.

– 05.08.00. Кораблестроение в разделах: Судостроение и судоремонт; Судовые энергетические установки, системы и устройства.

– 05.09.00. Электротехника в разделе: Электротехнические комплексы и системы.

– 05.13.00. Информатика, вычислительная техника и управление в разделе: Информационные технологии и автоматизация на транспорте.

Статьи публикуются только на русском языке, аннотации – на русском и английском языках. Публикация одобренных научных статей в журнале бесплатна, в порядке общей очереди поступивших в редакцию материалов. Читательская аудитория: руководители, профессорско-преподавательский состав, аспиранты, сотрудники вузов; работники научных, исследовательских и проектных организаций, предприятий водного транспорта России и зарубежных стран.

Архив научных публикаций (полные тексты материалов с аннотациями) находится в открытом доступе на сайте журнала по адресу: http://www.rivtrans.com/content/science; перечни авторов, названий их статей и аннотации размещаются также на сайте Научной электронной библиотеки: www.e-library.ru.

Требования к материалам

Содержание статей должно соответствовать тематике журнала. Статьи необходимо в приоритетном порядке направлять в редакцию в электронном виде, на имя ответственного секретаря Кобранова Сергея Михайловича (тел.: 8-903-788-86-37) по адресу: info@rivtrans.com . Для надежности копию материала следует высылать на дополнитель- ный адрес – rekarus@gmail.com , а также извещать по указанному телефону о факте отправки материала для контроля его поступления.

Почтовый адрес редакции: 115432, г. Москва, Проектируемый пр. 4062, д. 6, стр. 1, Редакция журнала «Речной транспорт (XXI век)».

1. Материал должен являться оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных изданиях. К материалу желательно прикладывать сведения о результатах его проверки с помощью программы antiplagiat.ru – копию последней страницы отчета.

2. Авторам с ученой степенью необходимо прикладывать к материалу одну внешнюю рецензию с рекомендацией к опубликованию, подписанную руководителем организации (ректором, директором) или лицом, ответственным за научное направление (проректором по научной работе, секретарем Ученого совета, заместителем директора) и заверенную печатью, а также Экспертное заключение. Наряду с этим аспирантам, соискателям, не имеющим ученой степени, необходимо прикладывать и отзыв научного руководителя.

3. Рекомендованный объем статьи (включая пробелы): 16 тыс. знаков (0,5 авт. листа) – для аспирантов, соискателей ученой степени; 32 тыс. знаков (1 авт. лист) – для авторов, имеющих ученую степень.

4. Материал должен обязательно содержать следующие позиции:

a) Учреждение – полное и сокращенное название организации, где выполнялась работа.

б) Тема – название статьи.

в) Автор(ы) – имя, фамилия, отчество, должность, ученое звание, ученая степень, кафедра, подразделение (факультет, кафедра).

г) Номер УДК.

д) Аннотация на русском языке (2-3 предложения).

е) Аннотация на английском языке (2-3 предложения).

ж) Список ключевых слов (не более 5).

з) Текст статьи. Рекомендованная структура: актуальность, существующие проблемы, краткий литературный обзор, постановка и описание задачи, изложение методов решения, обсуждение основных результатов, заключение (выводы, предложения).

и) Список использованной литературы (не более 10 ссылок на актуальные научные работы, опубликованные за последние 10 лет в рецензируемых изданиях, индексируемых в базе данных РИНЦ); его следует оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка; желательно присутствие ссылки минимум на одну публикацию в журнале «Речной транспорт (XXI век)».

5. Технические требования к материалам: Текст статьи должен быть набран в электронном виде, в документе формата DOC (Microsoft Word 2003-2010), без применения автоматической расстановки переносов. Форматирование: шрифт Times New Roman – 14 размер, одинарный интервал, поля; левое – 2 см, правое – 1 см, нижнее – 2 см, верхнее – 2 см. Все формулы должны быть набраны посредством программы Microsoft Equation 3.0. Все растровые фото, схемы, диаграммы, графики и др. иллюстрации должны быть сохранены отдельно от статьи (с обязательными ссылками на них в тексте) в формате JPG, векторные изображения – в формате EPS.

6. Статьи, оформленные с нарушением перечисленных требований, редакцией не рассматриваются.

Порядок рецензирования и публикации материалов

Подтверждением факта поступления материала в редакцию является официальное письмо, направленное редакцией в адрес автора по электронной почте по его запросу.

Все поступающие в редакцию статьи тщательно анализируются, отбираются по критериям новизны, актуальности, научно-практической значимости, возможности практического применения на водном транспорте предлагаемых методов и технологий.

Все научные статьи, поступившие в редакцию, подлежат обязательному рецензированию в следующем порядке:

1. Ответственный редактор, утвержденный на заседании Редакционного совета журнала, определяет соответствие статьи научному профилю журнала, требованиям к оформлению и направляет ее на рассмотрение главному редактору (или его заместителю), который оценивает научный уровень статьи и передает ее на рецензирование доктору или кандидату наук – признанному специалисту в соответствующей области научных исследований – члену Редакционного совета журнала.

В случае необходимости, к рецензированию могут привлекаться дополнительные сторонние рецензенты.

2. Срок рецензирования устанавливается ответственным редактором с учетом даты выхода очередного номера журнала; он не должен превышать двух месяцев.

3. В рецензии указываются: – соответствие названия статьи ее содержанию; – научная новизна результатов исследования и их практическая значимость; – наличие актуальных ссылок на литературные источники по теме статьи; – четкость изложения материала и качество оформления статьи; – целесообразность публикации статьи в журнале; – замечания и рекомендации автору статьи, необходимость ее доработки; – рекомендации о публикации статьи в журнале или ее отклонение. Рецензия оформляется на официальном бланке редакции журнала, подписывается уполномоченным лицом, заверяется печатью.

4. Рецензирование носит конфиденциальный характер. По письменному запросу (в электронном виде) редакция журнала направляет копию рецензии автору, а также в ВАК (по требованию).

5. Статья, исправленная редакцией, при необходимости и согласии автора направляется на рецензирование повторно. Статья, не рекомендованная к публикации, к повторному рассмотрению не принимается. Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности публикации принимается на заседании Редакционной коллегии. В случае принятия решения о публикации статьи ответственный редактор журнала информирует об этом автора по его письменному запросу (в электронном виде) и сообщает сроки публикации.

Материалы, отклоненные из-за нарушения требований по оформлению или как не отвечающие тематике журнала, не публикуются и не возвращаются. Редакционная коллегия не вступает в дискуссию с авторами не одобренных материалов. Оригиналы рецензий хранятся в редакции Журнала в течение пяти лет. После одобрения материалов, согласования различных вопросов с автором (при необходимости)

Редакционная коллегия письменно информирует (по электронной почте) о принятом решении по опубликованию статьи, в противном случае она направляет автору мотивированный отказ.