Реклама

Размещение рекламных и информационных материалов в журнале «Речной транспорт (XXI век)» и на его сайте www.rivtrans.com - гарантия того, что с ними ознакомятся тысячи российских водников и не только, и Вы непременно найдете делового партнера.
 
 
Тарифы на размещение рекламы,
скидки, надбавки. 
 
 
 
 
 
 
 
Стоимость (руб.) размещение рекламных баннеров на сайте:
 
Баннер и место
размещения
3 месяца
6 месяцев
 12 месяцев
Пакет "Оптимальный":
1 баннер 468х60 на главной странице;
1 баннер 150х150 на всех страницах,
кроме главной, вверху
 8725 16050 24750
На главной странице вверху
- 468x150
- 468х60
 
7000
5950
 
12500
10625
 
20000
17000
На всех страницах внизу - 150х150
 4900 8750  14000 
На всех страницах, кроме главной,
справа вверху - 150х150  
 3920  7000  11200 
В разделе "Партнеры" - 468х60 2500 4550 7000 
* 100% показов, облагается НДС 18%
 
Существует возможность размещения баннеров на любой странице сайта по желанию заказчика.
Условия оговариваются отдельно.
 
Бонус: рекламодателю, разместившему баннер 468х60 на 12 месяцев, предоставляется возможность создания отдельной страницы на сайте журнала.
 
В цену не входит стоимость изготовления баннера.
 
При размещении на сайте стоимость изготовления баннера составит:
- статический gif (468х60, 150x150) - 750 руб.
- динамический gif (468х60, 150x150) -  2000 руб.
 - Флэш (468х60, 150x150) - 3000 руб.  
 
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ И В ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИИ ЖУРНАЛА ПИШИТЕ НА: info@rivtrans.com
или ЗВОНИТЕ: (495) 319-42-64.
 
 
Примеры рекламных блоков в печатной версии журнала:

 
 
Тарифы на размещение рекламы в печатной версии журнала:
Доля полосы А-4
Размер блока (мм)
Стоимость (руб.)*
1 200x280 28 000
1/2 горизонт. 200x140 18 000
1/2 вертик.
 100x280 18 000
1/4 вертик. 100x140 11 000
1/4 горизонт. 200x70 11 000
1/8 вертик. 100x70 8 000
1/8 горизонт. 190x35 8 000
 
*Облагается НДС 18%;
 
В цену публикации не входит стоимость разработки дизайна макета.
 
Скидки за оплату одновременно нескольких публикаций в течение года:
3 и более - 4%, 5 и более - 10%,
7 и более - 20%.
 
Надбавки  за размещение на обложке:
на 2-ой - 50%; на 3-ей - 50%; на 4-ой - 100%.
 
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ И В ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИИ ЖУРНАЛА ПИШИТЕ НА: info@rivtrans.com
или ЗВОНИТЕ: (495) 319-42-64 
 
 