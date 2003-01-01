Реклама
Размещение рекламных и информационных материалов в журнале «Речной транспорт (XXI век)» и на его сайте www.rivtrans.com - гарантия того, что с ними ознакомятся тысячи российских водников и не только, и Вы непременно найдете делового партнера.
Тарифы на размещение рекламы,
скидки, надбавки.
Стоимость (руб.) размещение рекламных баннеров на сайте:
|
Баннер и место
размещения
|
3 месяца
|
6 месяцев
|12 месяцев
|
Пакет "Оптимальный":
1 баннер 468х60 на главной странице;
1 баннер 150х150 на всех страницах,
кроме главной, вверху
|8725
|16050
|24750
|
На главной странице вверху
- 468x150
- 468х60
|
7000
5950
|
12500
10625
|
20000
17000
|
На всех страницах внизу - 150х150
|4900
|8750
|14000
|
На всех страницах, кроме главной,
справа вверху - 150х150
|3920
|7000
|11200
|В разделе "Партнеры" - 468х60
|2500
|4550
|7000
* 100% показов, облагается НДС 18%
Существует возможность размещения баннеров на любой странице сайта по желанию заказчика.
Условия оговариваются отдельно.
Бонус: рекламодателю, разместившему баннер 468х60 на 12 месяцев, предоставляется возможность создания отдельной страницы на сайте журнала.
В цену не входит стоимость изготовления баннера.
При размещении на сайте стоимость изготовления баннера составит:
- статический gif (468х60, 150x150) - 750 руб.
- динамический gif (468х60, 150x150) - 2000 руб.
- Флэш (468х60, 150x150) - 3000 руб.
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ И В ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИИ ЖУРНАЛА ПИШИТЕ НА: info@rivtrans.com
или ЗВОНИТЕ: (495) 319-42-64.
Примеры рекламных блоков в печатной версии журнала:
Тарифы на размещение рекламы в печатной версии журнала:
|
Доля полосы А-4
|
Размер блока (мм)
|
Стоимость (руб.)*
|1
|200x280
|28 000
|1/2 горизонт.
|200x140
|18 000
|1/2 вертик.
|100x280
|18 000
|1/4 вертик.
|100x140
|11 000
|1/4 горизонт.
|200x70
|11 000
|1/8 вертик.
|100x70
|8 000
|1/8 горизонт.
|190x35
|8 000
*Облагается НДС 18%;
В цену публикации не входит стоимость разработки дизайна макета.
Скидки за оплату одновременно нескольких публикаций в течение года:
3 и более - 4%, 5 и более - 10%,
7 и более - 20%.
Надбавки за размещение на обложке:
на 2-ой - 50%; на 3-ей - 50%; на 4-ой - 100%.
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ И В ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИИ ЖУРНАЛА ПИШИТЕ НА: info@rivtrans.com
или ЗВОНИТЕ: (495) 319-42-64