Размещение рекламных и информационных материалов в журнале «Речной транспорт (XXI век)» и на его сайте www.rivtrans.com - гарантия того, что с ними ознакомятся тысячи российских водников и не только, и Вы непременно найдете делового партнера.

Тарифы на размещение рекламы,

скидки, надбавки.

Стоимость (руб.) размещение рекламных баннеров на сайте: Баннер и место размещения 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев Пакет "Оптимальный": 1 баннер 468х60 на главной странице; 1 баннер 150х150 на всех страницах, кроме главной, вверху 8725 16050 24750 На главной странице вверху - 468x150 - 468х60 7000 5950 12500 10625 20000 17000 На всех страницах внизу - 150х150 4900 8750 14000 На всех страницах, кроме главной, справа вверху - 150х150 3920 7000 11200 В разделе "Партнеры" - 468х60 2500 4550 7000 * 100% показов, облагается НДС 18% Существует возможность размещения баннеров на любой странице сайта по желанию заказчика. Условия оговариваются отдельно. Бонус: рекламодателю, разместившему баннер 468х60 на 12 месяцев, предоставляется возможность создания отдельной страницы на сайте журнала. В цену не входит стоимость изготовления баннера. При размещении на сайте стоимость изготовления баннера составит: - статический gif (468х60, 150x150) - 750 руб. - динамический gif (468х60, 150x150) - 2000 руб. - Флэш (468х60, 150x150) - 3000 руб. ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ И В ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИИ ЖУРНАЛА ПИШИТЕ НА: info@rivtrans.com или ЗВОНИТЕ: (495) 319-42-64.

Примеры рекламных блоков в печатной версии журнала:

Тарифы на размещение рекламы в печатной версии журнала:

Доля полосы А-4 Размер блока (мм) Стоимость (руб.)* 1 200x280 28 000 1/2 горизонт. 200x140 18 000 1/2 вертик.

100x280 18 000 1/4 вертик. 100x140 11 000 1/4 горизонт. 200x70 11 000 1/8 вертик. 100x70 8 000 1/8 горизонт. 190x35 8 000

*Облагается НДС 18%;

В цену публикации не входит стоимость разработки дизайна макета.

Скидки за оплату одновременно нескольких публикаций в течение года:

3 и более - 4%, 5 и более - 10%,

7 и более - 20%.

Надбавки за размещение на обложке:

на 2-ой - 50%; на 3-ей - 50%; на 4-ой - 100%.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ И В ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИИ ЖУРНАЛА ПИШИТЕ НА: info@rivtrans.com