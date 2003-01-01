Партнёры
С журналом «Речной транспорт (XXI век)» сотрудничают крупнейшие судоходные компании России, порты, вузы, администрации бассейнов ВВП, научно-исследовательские центры и институты, судостроительные и судоремонтные заводы, ассоциации ...
Деловые контакты редакции.
Редакция журнала «Речной транспорт (XXI век)» находится в постоянном и тесном деловом контакте с государственными структурами федерального и регионального уровней, представителями законодательной и испольнительной власти, хозяйствующими субъектами и общественными организациями водного транспорта России.
Государственные структуры:
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|Министерство транспорта РФ
|Федеральное агентство морского и речного транспорта
|Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ
Международные организации:
|Европейская экономическая комиссия ООН
|Центральная комиссия судоходства по Рейну
|Европейский союз речного и прибрежного транспорта
Пароходства и судоходные компании:
Администрации бассейнов внутренних водных путей:
|Азово-Донского
|Волго-Балтийского
|Волго-Донского
|Волжского
|Камского
|Обского
Амурское, Байкало-Ангарское, Беломорско-Онежское, Енисейское, Кубанское, Обское, Обь-Иртышское, Печорское и Северо-Двинское ГБУВПиС
Федеральные государственные образовательные учреждения высшего и дополнительного профессионального образования:
Ассоциации:
Научно-исследовательские институты и проектные организации:
|РЦПКБ «Стапель»
|ЗАО «Ленгипроречтранс»
|Конструкторское бюро «Вымпел»
|НПП «Спецтек»
|Инженерный центр судостроения
Общественные организации водного транспорта:
|Речной портал «Инфофлот»