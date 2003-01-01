Партнёры

С журналом «Речной транспорт (XXI век)» сотрудничают крупнейшие судоходные компании России, порты, вузы, администрации бассейнов ВВП, научно-исследовательские центры и институты, судостроительные и судоремонтные заводы, ассоциации ...
 
 
 
Деловые контакты редакции.
 
 
 
 
 
 
Редакция журнала «Речной транспорт (XXI век)» находится в постоянном и тесном деловом контакте с государственными структурами федерального и регионального уровней, представителями законодательной и испольнительной власти, хозяйствующими субъектами и общественными организациями водного транспорта России. 
 
 
 
Государственные структуры:
 
Министерство транспорта РФ
Федеральное агентство морского и речного транспорта
Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки РФ
 Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ
  
 
 Международные организации:
Европейская экономическая комиссия ООН Центральная комиссия судоходства по Рейну Европейский союз речного и прибрежного транспорта
 
 
 
Администрации бассейнов внутренних водных путей:
"Канал
имени Москвы"
 Азово-Донского Волго-Балтийского Волго-Донского
Волжского Камского
Ленского
 Обского 
 
Амурское, Байкало-Ангарское, Беломорско-Онежское, Енисейское, Кубанское, Обское, Обь-Иртышское, Печорское и Северо-Двинское ГБУВПиС
 
 
Федеральные государственные образовательные учреждения высшего и дополнительного профессионального образования:
Учебно-методический центр на морском и речном транспорте
 
Московская государственная академия водного транспорта Волжский государственный университет водного транспорта Сибирский государственный университет водного транспорта
       
Научно-исследовательская лаборатория МГУ эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева      
 
 
Ассоциации:
Российская палата
судоходства
 Ассоциация
портов
и судовладельцев
речного транспорта
Ассоциация
промышленных
предприятий
речного транспорта
«РЕЧПРОМ»
Ассоциация
связистов
морского и речного
транспорта
 
 
Научно-исследовательские институты и проектные организации:
РЦПКБ «Стапель» ЗАО «Ленгипроречтранс» Конструкторское бюро «Вымпел» НПП «Спецтек»
   

 Инженерный центр судостроения  
 
  
Общественные организации водного транспорта: 
 

Речной портал «Инфофлот»
 

 

 