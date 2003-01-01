С журналом «Речной транспорт (XXI век)» сотрудничают крупнейшие судоходные компании России, порты, вузы, администрации бассейнов ВВП, научно-исследовательские центры и институты, судостроительные и судоремонтные заводы, ассоциации ...

Деловые контакты редакции.

Редакция журнала «Речной транспорт (XXI век)» находится в постоянном и тесном деловом контакте с государственными структурами федерального и регионального уровней, представителями законодательной и испольнительной власти, хозяйствующими субъектами и общественными организациями водного транспорта России.

Государственные структуры:

Международные организации:

Администрации бассейнов внутренних водных путей:

Амурское, Байкало-Ангарское, Беломорско-Онежское, Енисейское, Кубанское, Обское, Обь-Иртышское, Печорское и Северо-Двинское ГБУВПиС

Федеральные государственные образовательные учреждения высшего и дополнительного профессионального образования:

Ассоциации:

Научно-исследовательские институты и проектные организации:

Общественные организации водного транспорта: