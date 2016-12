О журнале/About magazine

«Речной транспорт (XXI век)» - международный журнал речников, центральный печатный орган отрасли речного транспорта России, научно-популярное издание, включенное в Перечень ВАК Министерства образования и науки РФ.

История, редакция, читатели, выходные данные.

Editorial board, experts, readership, features



Официальный партнер: - Морской Коллегии при Правительстве РФ; - Комитета Государственной думы по транспорту; - Европейской экономической комиссии ООН; - Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь; - Дунайской комиссии (ДК); - Центральной комиссии судоходства по Рейну (ЦКСР); - Европейского союза речного и прибрежного транспорта (ЕРСТУ); - Союза "Национальная палата судоходства"; - Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ); - Ассоциации промышленных предприятий речного флота («Речпром»); - Профсоюза работников водного транспорта (ПРВТ); - Ассоциации связистов морского и речного транспорта (АСМРТ). Журнал является лауреатом Национальной Общественной Премии России «Золотая Колесница». Поздравления со 125-летием! (скачать блок) Руководители отрасли о журнале: Советник Президента России И.Е. ЛЕВИТИН: «… В современных условиях особенно необходима поддержка средств массовой информации, и прежде всего профессиональных изданий, одним из которых, безусловно, является журнал «Речной транспорт (XXI век)»…» Советник министра транспорта РФ А.А. ДАВЫДЕНКО: «… Журнал «Речной транспорт (XXI век)» является одним из флагманов российской транспортной печати. С его помощью происходит обмен опытом между предприятиями и организациями речного транспорта, потребители получают информацию о продукции и услугах, предоставляемых речниками…» Заместитель Директора Административного Департамента Правительства РФ, ответственный секретарь морской коллегии при Правительстве РФ А.Л. БАЛЫБЕРДИН: «…Журнал «Речной транспорт (XXI век)» одним из первых стал партнером Морской коллегии при Правительстве РФ, средством массовой информации, отражающим ее деятельность и принимаемые решения. Введение постоянной рубрики «Морская коллегия», подготовка спецвыпусков к заседаниям Коллегии и их профессиональное освещение во многом способствует всемерному содействию возвращению России статуса Великой морской Державы…» Соучредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Редакция журнала «Речной транспорт». Журнал зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № 77-14785 от 3 марта 2003г. ISSN 1729-4258 (Печатная версия журнала); ISSN 1729-46-22 (Online версия журнала). Общий тираж - 5500 экз. Формат А-4. Объем 64 полосы + обложка. Полноцветный. Бумага мелованная. Периодичность - 4 раза в год. График выхода журнала в 2016 году: 1-е полугодие: № 1 – «январь-апрель» - до 20 марта; № 2 – «май-июнь» - до 20 июня; 2-е полугодие: № 3 – «июль-август» - до 20 сентября; № 4 – «сентябрь-декабрь» - до 20 декабря. Тематика публикаций: Самые актуальные научные статьи по эксплуатации и развитию водного транспорта, подъемно-транспортной техники, водных путей, а также отраслевым экономике, управлению и образованию. Научно-популярные, производственно-экономические, аналитические и информационные материалы о деятельности водного транспорта России, направлениях государственной политики в области морского и речного транспорта. Наиболее заметные события современного этапа деятельность отираслевых общественных организаций, речных предприятий. Читательская аудитория: Руководители и специалисты предприятий и организаций речного транспорта России и стран СНГ; Руководители и специалисты предприятий-изготовителей техники и материалов, разработчики новых технологий, ученые, сотрудники учебных заведений и научных центров; Руководители и представители органов исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровней, курирующие отрасль речного транспорта; Рядовые члены плавсостава и береговых структур и члены их семей. Редакционная коллегия: Михаил Евгеньевич КОБРАНОВ, главный редактор, генеральный директор. Андрей Сергеевич ХОЛДОБАЕВ, исполнительный директор. Сергей Михайлович КОБРАНОВ, заместитель главного редактора - ответственный секретарь, заместитель генерального директора. Екатерина Михайловна ПАВЛОВА, заместитель генерального директора. Редакционный совет: Константин Олегович АНИСИМОВ, генеральный директор ОАО «Московское речное пароходство», почетный работник транспорта России Сергей Олегович БАРЫШНИКОВ, ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, доктор технических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Татьяна Ивановна ЗАЙКО, ректор Сибирского государственного университета водного транспорта, кандидат педагогических наук, Почетный работник речного флота Александр Михайлович ЗАЙЦЕВ, президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта, кандидат технических наук, академик РАТ Игорь Николаевич ЗЛОБИН, заместитель начальника Управления внутреннего водного транспорта Росморречфлота, Почетный работник транспорта России Михаил Евгеньевич КОБРАНОВ, главный редактор журнала «Речной транспорт (XXI век)», кандидат технических наук, доцент, доктор транспорта, академик РАТ, почетный работник речного флота и транспорта России Сергей Михайлович КОБРАНОВ, ответственный секретарь журнала «Речной транспорт (XXI век)», кандидат технических наук, доктор транспорта, академик РАТ Игорь Константинович КУЗЬМИЧЕВ, ректор Волжского государственного университета водного транспорта, доктор технических наук, профессор, академик РАТ, Почетный работник речного флота Адам Васильевич РЕБКОВЕЦ, генеральный директор ЗАО "Ленгипроречтранс", кандидат технических наук Владимир Владимирович ЯКНЧИКОВ, проректор Московской государственной академии водного транспорта, кандидат технических наук Иван Иванович ЯНОВСКИЙ, заведующий кафедрой "Экономика и управление на транспорте" Омского института водного транспорта - филиала Сибирского государственного университета водного транспорта, академик РАЕН, доктор транспорта, кандидат технических наук Краткая история: 1886 год… Австро-Венгрия заявляет, что появление русских войск в Болгарии (которая ведет войну против Сербии) будет расценено как объявление войны… В Воронеже проходит торжественное открытие моста через реку Воронеж… Восстановление Черноморского флота ознаменовывается спуском на воду броненосца «Чесма» в присутствии императора Александра III … Наряду с этими событиями в историю Российского государства вписывается яркая строчка –выход первого номера первого транспортного периодического издания – журнала «Русское судоходство на реках, озерах и морях». Открываем первый номер журнала и читаем: «Начиная издание журнала, являющегося единственным в Российской Империи по своей программе и главнейшей цели – способствовать развитию отечественного торгового судоходства на реках, озерах и морях, - считаем необходимым с полной искренностью высказать наши общие взгляды на предстоящее дело». Журнал «Русское судоходство на реках, озерах и морях» существовал вплоть до 1918 года. На смену ему пришел журнал «Водный транспорт», сначала – печатный орган Главного управления, затем – Народного Комиссариата водного транспорта. 9 апреля 1939 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о разделении ведомства на два наркомата. Народным комиссаром речного флота СССР был назначен легендарный Зосима Алексеевич ШАШКОВ (до этого – заместитель наркома водного транспорта и ответственный редактор журнала «Водный транспорт»). После этого журнал, еще под указанным названием, выходил до декабря 1940 года – уже как печатный орган двух наркоматов. Наконец, в январе 1941 года появляется современное название главного печатного издания речной отрасли страны. 2002 год был кризисным в жизни издания, тогда вышло всего 2 номера. По инициативе и при поддержке заместителя министра транспорта РФ, руководителя Государственной службы речного флота Николая Григорьевича СМИРНОВА была проведена реорганизация журнала. В редакцию приходит новая «команда» и с января 2003 года выходит в свет обновленное издание, соответствующее информационным технологиям XXI века – журнал «Речной транспорт( XXI век)». Современный журнал постепенно «завоевал» практически всю территорию России, затем – ряд стран СНГ, и недавно вышел на дальнее зарубежье – начал распространяться в Европейском Союзе. Эти успехи (да и само существование журнала) стали возможным лишь благодаря поддержке многих десятков наиболее авторитетных субъектов хозяйственной деятельности отрасли речного транспорта.

ABOUT MAGAZINE

«River transport (XXIst century)» is the international magazine (since april 1886) which is well reputed among professionals of inland water transport.

It’s a partner of state authorities:

– Marine college of the government of Russian Federation;

– Committee for transport of State Duma;

– Ministry of transport of Russian Federation;

– Higher certification commission of Ministry of education and science of Russian Federation;

– Ministry of transport and communications of Republic of Belarus;

and public organizations:

– Union «Russian chamber of shipping»;

– Association of ports and shipowners of river transport;

– Union of water transport workers of Russia;

– Association of commucations of marine and river transport;

– Union of transport workers of Russia;

– United Nations economic commission;

– Danube commission;

– European River-Sea-Transport Union, Berlin;

– Central commission for navigation of the Rhine.

It’s a laureate of the National public transport award «Golden Chariot».

Co-founder: limited (liability) company "Editorial Board "River transport"

The magazine is registered in the Ministry of the Russian Federation for press, broadcasting and mass communications. Registration certificate PI № 77-14785 dated 3 March 2003.

ISSN 1729-4258 (Printed version); ISSN 1729-46-22 (Online version).

The total circulation – 5,500 copies. Format – A-4. Volume – 64 pages + cover. Full-colored. The coated paper. Frequency: 5 times a year.

The publication schedule in 2015:

1st half-year:

No. 1 – «January-April" – until March 25;

No. 2 – «May-June» – until may 25;

2nd half-year:

No. 3 – «July-August» – until July 27;

No. 4 – «September-October» – until 27 September;

No. 5 – «November-December» – until November 27.

Readership:

Managers and specialists of enterprises and organizations of river transport of Russia and CIS countries; Managers and specialists of enterprises-manufacturers of equipment and materials, the developers of new technologies, scientists, employees of educational institutions and scientific centres; Leaders and representatives of executive and legislative authorities at the federal and regional levels, in charge of the river transport industry; Members of the shipboard and shore structures and their families.

The scope of publications:

Most relevant scientific articles about use and development of water transport, lifting and transport equipment, waterways, and industry economics, management and education.

Popular science, production and economic, analytical and information materials about activities of water transport of Russia, the directions of the state policy for maritime and river transport.

Editorial Board:

Michael Kobranov, chief editor, general director, candidate of technical sciences, Honorary worker of river fleet and transport of Russia

Andrew Kholdobaev, executive director

Sergey Kobranov, deputy chief editor, executive secretary, deputy general director.

Ekaterina Pavlova, deputy general director for public relations

Experts:

Konstantin Anisimov, general director of JSC «Moscow river shipping», Honorary worker of transport of Russia

Sergey Baryshnikov, rector of the State university of maritime and river fleet named after admiral S. O. Makarov, doctor of technical sciences, professor, Honorary worker of higher school

Tatyana Zayko, rector of the Siberian state university of water transport, candidate of pedagogical sciences, Honored worker of river fleet

Alexander Zaytsev, president of the Association of ports and shipowners of river transport, candidate of technical sciences, academician of Russian academy of transport

Igor Zlobin, deputy head of Department of internal water transport of Rosmorrechflot, Honorary worker of transport of Russia

Michael Kobranov, chief editor of the magazine «River transport (XXIst century)», candidate of technical sciences, associate professor, doctor of engineering, academician of the Russian academy of transport, Honorary worker of the river fleet and transport of Russia

Sergey Kobranov, deputy editor of the magazine «River transport (XXIst century)», candidate of technical sciences, doctor of engineering, academician of the Russian academy of transport

Igor Kuzmichev, rector of the Volga state university of water transport, doctor of technical sciences, professor, academician of the Russian academy of transport, Honorary worker of river fleet

Adam Rebkovets, general director JSC (closed-type) "Lengiprorechtrans", candidate of technical sciences

Vladimir Yakunchikov, deputy rector of Moscow state academy of water transport, candidate of technical sciences, associate professor

Ivan Yanovskiy, academician of Russian academy of natural sciences, doctor of transport, candidate of technical sciences, head of Department «Economics and management on transport» of Omsk institute of water transport – branch of Siberian state university of water transport