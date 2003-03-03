О журнале/About magazine

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Соучредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Редакция журнала «Речной транспорт».
Журнал зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № 77-14785 от 3 марта 2003г.
ISSN 1729-4258 (Печатная версия журнала); ISSN 1729-46-22 (Online версия журнала).
Общий тираж - 5500 экз. Формат А-4. Объем 64 полосы + обложка. Полноцветный. Бумага мелованная. Периодичность - 4 раза в год.
Тематика публикаций:
Самые актуальные научные статьи по эксплуатации и развитию водного транспорта, подъемно-транспортной техники, водных путей, а также отраслевым экономике, управлению и образованию.
Научно-популярные, производственно-экономические, аналитические и информационные материалы о деятельности водного транспорта России, направлениях государственной политики в области морского и речного транспорта.
Наиболее заметные события современного этапа деятельность отираслевых общественных организаций, речных предприятий.
Читательская аудитория:
Руководители и специалисты предприятий и организаций речного транспорта России и стран СНГ;
Руководители и специалисты предприятий-изготовителей техники и материалов, разработчики новых технологий, ученые, сотрудники учебных заведений и научных центров;
Редакционная коллегия:
Редакционный совет:
Краткая история:
1886 год… Австро-Венгрия заявляет, что появление русских войск в Болгарии (которая ведет войну против Сербии) будет расценено как объявление войны… В Воронеже проходит торжественное открытие моста через реку Воронеж… Восстановление Черноморского флота ознаменовывается спуском на воду броненосца «Чесма» в присутствии императора Александра III …
Наряду с этими событиями в историю Российского государства вписывается яркая строчка –выход первого номера первого транспортного периодического издания – журнала «Русское судоходство на реках, озерах и морях». Открываем первый номер журнала и читаем: «Начиная издание журнала, являющегося единственным в Российской Империи по своей программе и главнейшей цели – способствовать развитию отечественного торгового судоходства на реках, озерах и морях, - считаем необходимым с полной искренностью высказать наши общие взгляды на предстоящее дело».
Журнал «Русское судоходство на реках, озерах и морях» существовал вплоть до 1918 года. На смену ему пришел журнал «Водный транспорт», сначала – печатный орган Главного управления, затем – Народного Комиссариата водного транспорта. 9 апреля 1939 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о разделении ведомства на два наркомата. Народным комиссаром речного флота СССР был назначен легендарный Зосима Алексеевич ШАШКОВ (до этого – заместитель наркома водного транспорта и ответственный редактор журнала «Водный транспорт»). После этого журнал, еще под указанным названием, выходил до декабря 1940 года – уже как печатный орган двух наркоматов. Наконец, в январе 1941 года появляется современное название главного печатного издания речной отрасли страны.
2002 год был кризисным в жизни издания, тогда вышло всего 2 номера. По инициативе и при поддержке заместителя министра транспорта РФ, руководителя Государственной службы речного флота Николая Григорьевича СМИРНОВА была проведена реорганизация журнала. В редакцию приходит новая «команда» и с января 2003 года выходит в свет обновленное издание, соответствующее информационным технологиям XXI века – журнал «Речной транспорт( XXI век)». Современный журнал постепенно «завоевал» практически всю территорию России, затем – ряд стран СНГ, и недавно вышел на дальнее зарубежье – начал распространяться в Европейском Союзе. Эти успехи (да и само существование журнала) стали возможным лишь благодаря поддержке многих десятков наиболее авторитетных субъектов хозяйственной деятельности отрасли речного транспорта.
ABOUT MAGAZINE
«River transport (XXIst century)» is the international magazine (since april 1886) which is well reputed among professionals of inland water transport.