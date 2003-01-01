Редакция продолжает следить за развитием событий вокруг новинки, позиционирующейся, пожалуй, как лучшая по соотношению цена/ качество продукция на рынке.

Напомним, что благодаря передовым исследованиям, уникальное покрытие марки «Экоскора» – результат применения прогрессивных космических технологий для гражданских нужд – удалось полноценно адаптировать для водного транспорта и получить эксклюзивную и доступную модификацию, учитывающую специфику функционирования отрасли, – «Судно+Порт».

Ведь суровая реальность такова: речной и морской флот, а также объекты береговой инфраструктуры, подъемно-транспортная техника постоянно подвергаются многим внешним негативным воздействиям (водная среда, атмосферные осадки, перепа- ды температуры, УФ-излучение и др.). Они объективно снижают эксплуатационные характеристики мощностей, и с течением времени на поддержание их надлежащего технического состояния требуются все большие материальные затраты.

Между тем, для специалиста, отвечающего за подобные вопросы, решающее значение имеют только личный опыт (метод проб и ошибок) и стремление рационально вложить средства, особенно если они ограниченны. При этом важно хотя бы раз попробовать в деле прогрессивную разработку, чтобы изменить «подозрительное» к ней отношение.

Что касается предмета обсуждения, то для проверки одного из основных свойств, заявленных производителем, редакция провела довольно простой эксперимент с предоставленным образцом.

На одну половину конфорки обычной бытовой электрической плитки был нанесен слой нового покрытия. К разогретой при- мерно до 150oC поверхности, соблюдая меры безопасности, можно было спокойно прикасаться рукой (см. фото).

Для оценки остальных свойств новинки, перечисленных ниже, предлагается наносить покрытие слоями разной толщины на различные поверхности и воздействовать на них соответствующим образом.

Вниманию прагматичных водников! Редакция предлагает читателям журнала бесплатно получить тестовый образец «Экоскора. Судно+Порт» (при пересылке по почте заказчик оплачивает только стоимость доставки). Запрос можно отправить по электронной почте: info@rivtrans.com. Количество тестовой продукции ограниченно. Cрок проведения акции: до 25 декабря 2015 года.

Не упустите шанс оценить все преимущества «Экоскора. Судно+Порт»:

– легкое и простое нанесение любыми инструментом (кистью, валиком, распылителем) на любую по форме поверхность из металла, бетона, кирпича, дерева, пластика; возможность колеровки в любой цвет;

– сбережение тепла, смягчение температурных колебаний, продление сроков службы материалов (даже «усталых» металлов, бетонов и т.д.; паропроницаемость, антигрибковый эффект, сдвижение «точки росы», шумовая защита;

– легковесность, эластичность, эффективность: слой 1 мм эквивалентен 50 мм обычной теплоизоляции;

– антикоррозийность и высокая адгезионность;

– экологичность, безопасность, негорючесть; долговечность: срок службы – минимум 15 лет; устойчивость к перепадам температур (от -60 до +200oС), к воздействию ультрафиолета и атмосферных осадков.

Область применения покрытия достаточно широка – при строительстве, ремонте, техническом обслуживании, модернизации, реновации для повышения надежности эксплуатации: морских и речных судов (корпус, надстройка, палуба, перекрытия, обору- дование, машинное отделение и т.п.), портовой и терминальной техники (плавучие и портальные краны, перегружатели, транcпортеры, конвейеры, погрузчики и др.), причальных сооружений (стенки, дебаркадеры, понтоны), контейнеров, вагонов; для термозащиты резервуаров, противо- конденсатной обработки.

«ЭКОСКОРА»: рациональный подход

Можно ли, удешевив окраску, повысить надежность конструкции? Новейшие исследования позволяют однозначно утвердительно ответить на данный распространенный и, казалось бы, непростой вопрос, особенно актуальный для такой капиталоемкой отрасли, как водный транспорт.

Стремительное старение основных фондов и кризисные явления в экономике вынуждают собственников флота и перегрузочной техники максимально оптимизировать структуру расходов, иногда принимая непопулярные меры, в том числе выводя мощности из строя вовсе не по причине выработки их ресурса.

Суда и объекты береговой инфраструктуры, постоянно подвергающиеся многим внешним негативным воздействиям (водная среда, атмосферные осадки, перепады температуры, УФ-излучение и др.), которые объективно снижают эксплуатационные характеристики, с течением времени требуют все больших материальных вложений.

При этом речники, в отличие от моряков, изначально поставлены в более сложные условия: ограниченный период навигации и неконкурентоспособность существенно удлиняют срок окупаемости инвестиций.

Тем не менее, благодаря передовым разработкам, одну из затратных и периодически выполняемых операций – окраску конструкции с целью ее эффективной антикоррозийной защиты и теплоизоляции – отныне можно производить исключительно рационально.

Не расходуя лишних средств, достигать желаемого результата позволяет, например, уникальное покрытие «Экоскора. Судно+Порт» – результат адаптации космических технологий для гражданских нужд, с учетом специфики водного транспорта. С помощью новинки можно не только экономично и качественно окрасить поверхность, но и обеспечить ее тепловую, антикоррозионную и шумовую защиту.

Наряду с невысокой стоимостью (сопоставимой с ценой хорошей краски) «Экоскора. Судно+Порт» выгодно отличают следующие преимущества:

– легкое и простое нанесение любыми инструментом (кистью, валиком, распылителем) на любую по форме поверхность из металла, бетона, кирпича, дерева, пластика; возможность колеровки в любой цвет;

– сбережение тепла, паропроницаемость, антигрибковый эффект, сдвижение «точки росы»;

– легковесность, эластичность, эффективность: слой 1 мм эквивалентен 50 мм обычной теплоизоляции;

– антикоррозийность и высокая адгезионность;

– экологичность, безопасность, негорючесть;

– долговечность: срок службы – минимум 15 лет;

– устойчивость к перепадам температур (от -60 до +200oС), воздействию ультрафиолета и атмосферных осадков.

Область применения покрытия достаточно широка – при строительстве, ремонте, техническом обслуживании, модернизации, реновации для повышения надежности эксплуатации: морских и речных судов (корпус, надстройка, палуба, перекрытия, оборудование, машинное отделение и т.п.), портовой и терминальной техники (плавучие и портальные краны, перегружатели, транспортеры, конвейеры, погрузчики и др.), причальных сооружений (стенки, дебаркадеры, понтоны).

При этом даже в областях, где применение «Экоскора. Судно+Порт» может показаться на первый взгляд нецелесообразным или неэффектив- ным, покрытие действительно «работает» и, смягчая температурные колебания, продлевает срок службы даже «усталых» металлов, бетонов и других материалов.