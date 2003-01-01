Уважаемые читатели! Редакция журнала объявляет конкурс отраслевой фотографии.

Окружающий мир и происходящие в нем события, определенно, никого не могут оставить равнодушным и безучастным. Невольно в какой-то момент хочется запечатлеть увиденное и поделиться им с друзьями и коллегами. Благо какая-нибудь фотокамера («мыльница», встроенная в мобильный телефон или планшетный компьютер) всегда под рукой. Разумеется, гораздо лучше, когда имеется аппаратура посерьезнее. А чтобы сделать необычный снимок, порой достаточно оказатьcя в нужное время в нужном месте плюс немного желания и творческого поиска. Ведь у каждого человека есть талант, надо только уметь его раскрыть.

В первую очередь водники (в силу специфики профессии), а также любители речного флота во время работы (или на отдыхе) чаще других становятся очевидцами красивого природного явления, уникальной операции на судне или в порту, эксплуатации редкого экземпляра транспортного средства и т.д.

Теперь у каждого, вне зависимости от статуса и должности, есть возможность поделиться своими наблюдениями.

Присылайте ваши фото (в любом размере и качестве) на электронную почту: rekarus@gmail.com с пометкой «На фотоконкурс«, не забывая указывать название фото, дату и место съемки, координаты для связи, имя и фамилию автора. Самые интересные из них будут опубликованы в нашем журнале.

Удачи вам и ярких снимков!